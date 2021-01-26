Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Brezilya'da COVID-19'a yönelik ihmal iddiaları üzerine Sağlık Bakanı'na soruşturma açıldı
Brezilya'da, Amazon eyaletinin Manaus kentinde Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma başlatıldı
Brezilya'da COVID-19'a yönelik ihmal iddiaları üzerine Sağlık Bakanı'na soruşturma açıldı
26 Ocak 2021 11:10 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Amazon eyaletinin Manaus kentinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Amazon yağmur ormanlarındaki 2 milyon nüfuslu Manaus'ta COVID-19 nedeni ile tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükendi.

Ay başında ikinci salgın dalgasının vurduğu kentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yüksek Mahkeme, federal polise ihmal iddialarının hedefindeki Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma yürütmesi için 60 günlük yetki verdi.

Savcılık, Sağlık Bakanlığının 8 Ocak'ta kentteki hastanelerde oksijen tüpü stoklarının azaldığını bildiği halde en erken 4 gün sonra ekipman temin ettiği iddiasıyla mahkemeden soruşturma izni istemişti.

Brezilya Hava Kuvvetleri, kentteki hastanelerin salgının yükünü kaldıramaması üzerine, hastaları 15 Ocak'ta diğer eyaletlere taşımaya başlamıştı.

ABD'nin ardından en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da 217 bin 712 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, ülkede şimdiye kadar 8 milyon 800 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 brezilya manaus koronavirus sorusturma saglik bakani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.