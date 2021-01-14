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Brezilya'daki araştırmalar, COVID-19'un Aralık 2019'da yayılmaya başladığını gösteriyor
Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Aralık 2019'da yayılmaya başladığına işaret eden bir çalışma yürütüldü
Brezilya'daki araştırmalar, COVID-19'un Aralık 2019'da yayılmaya başladığını gösteriyor
14 Ocak 2021 14:01 - AA
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Çin basınında çıkan haberlere göre, Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde, Aralık 2019'da alınan kan örneklerinde COVID-19'a özgü IgG antikorlarının varlığı tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Aralık 2019-Haziran 2020 arasında Dang hummasına neden olan Dang virüsü ve Chikungunya virüsüyle enfekte olduğundan şüphelenilen hastalardan toplanan 7 bin 370 kan örneğinin 210'unda IgG antikorları görüldü.

Bu örneklerden 16'sının ise 26 Şubat 2020'de Brezilya'da resmi olarak doğrulanan ilk COVID-19 vakasından çok daha önce, 18 Aralık 2019 tarihinde alındığı, bunun da COVID-19'un ülkede o dönemde yayılmaya başladığına işaret ettiği belirtildi.

Bakanlık, bir hastanın COVID-19 ile enfeksiyonundan sonra IgG antikorlarının tespit edilebilir seviyeye ulaşmasının yaklaşık 20 gün sürdüğüne, bu nedenle vakaların, 2019 yılı kasım ayı sonuyla aralık başında ortaya çıkmış olabileceğine dikkati çekti.

Brezilya'da Santa Catarina eyaletinin başkenti ve en büyük ikinci şehri Florianopolis'te Kasım 2019'da toplanan kanalizasyon suyu örneklerinde, 2020 yılında yapılan incelemede, COVID-19 izlerine rastlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 igg antikorlari brezilya

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