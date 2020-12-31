Britanyalı bilim insanları asemptomatik COVID-19 vakalarında uzun süreli bağışıklık kanıtı buldu

Bilim insanları, Kovid-19’u hafif veya belirti göstermeden atlatan kişilerde, koruyucu bağışıklık tepkisinin enfeksiyondan 4 ay sonrasına kadar devam ettiğine dair kanıt buldu. Söz konusu bulgular, Kovid aşılarının ne kadar süreyle koruyacağını araştıran bilim dünyası için umut vaat ediyor.

Hakemli bilim dergisi Science Immunology'de geçen hafta yayımlanan araştırma, Mart 2020'den bu yana Kovid enfeksiyonunu hafif veya belirti göstermeden geçiren Londralı 136 Londralı sağlık çalışandaki antikorları ve T hücresi tepkilerini analiz etti.

Britanya üniversiteleri Queen Mary, Imperial College London ve University College London'dan araştırmacıların yer aldığı ekip, analiz edilen sağlık çalışanlarının yüzde 89'unun enfeksiyondan 16 ila 18 hafta sonra nötralize edici antikorlar taşıdığını keşfetti.

Araştırmacılar, incelenen kişilerden çoğunun, virüsün farklı parçalarını tanıyabilen T hücrelerini de taşıdığını gördü. Ancak iki bağışıklık yanıtının her örnekte uyum içinde çalıştığı görülmedi. Bazı kişilerde T hücresi tepkisi görülürken, antikor kanıtı mevcut değildi. Bazı kişilerde ise bunun tam tersi geçerliydi.

Queen Mary University of London’dan Doktora Sonrası Araştırma Asistanı Joseph Gibbons bulguları şöyle değerlendirdi:

Londra’daki hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu üzerine yaptığımız çalışma, enfeksiyondan 4 ay sonra bireylerin yaklaşık yüzde 90'ında virüsü bloke eden antikorlar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Daha da iyisi, sağlık çalışanlarının yüzde 66'sında koruyucu antikor seviyesinin yüksek olduğunu ve bu güçlü antikor tepkisinin virüsün çeşitli kısımlarına tepki verdiğini saptadığımız T hücreleri tarafından tamamlandığını görüyoruz.

Bu iyi haber. Eğer enfekte olduysanız, virüsle daha sonra tekrar karşılaştığınızda bir miktar koruma sağlayabilecek antikorlar ve T hücreleri geliştirmiş olma ihtimalinizin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Bilim insanları pandeminin başından beri, bağışıklık sisteminin insanları SARS-CoV-2'den nasıl koruduğunu ve bu korumanın ne kadar sürdüğünü anlamaya çalışıyor.

Koruyucu bağışıklıkla ilgili tartışmaların çoğu da antikorları üreten B hücrelerinin ve virüsü doğrudan öldürebilen T hücrelerinin üstlendiği farklı rollere odaklanıyor.

Bu çalışmada ise araştırmacılar, koruyucu antikor yanıtlarının genellikle bir T hücresi yanıtıyla tamamlandığını gösterirken, sağlık çalışanlarının yarısından fazlasında antikor ve T hücresi yanıtları uyumsuzdu. Bu kişilerde SARS-CoV-2’nin dış katmanında bulunan proteinlere özgü bir T hücresi tepkisi görülmedi.

Bunun yanında araştırmacılar, T hücresi yanıtlarının Kovid-19'un semptomlarını deneyimleyen kişilerde daha yüksek olduğu saptandı. Asemptomatik vakalarda ise belirti gösteren kişilere kıyasla daha zayıf bir T hücresi yanıtı görüldü. Nötralize edici antikor yanıtlarıysa her iki durumda da eşdeğerdi.

Yine Queen Mary'de Doktora Sonrası Araştırmacı Corinna Pade, "Asemptomatik ve hafif vakalara dair çalışmamız, 4 aylık enfeksiyonun ardından SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklığın sürdüğüne dair olumlu bir fikir veriyor" dedi.