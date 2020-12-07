Bu semptomlara dikkat: İnme, COVID-19'dan daha ölümcül olabilir

Türkiye'de şehir hastaneleri arasında son model teknolojik cihazlarla donatılan ilk İnme Merkezine sahip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, uzman nörologlar görev yapıyor. Beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı ortaya çıkarak, ölüme kadar götürebilen inme, bu merkezde ilk 6 saatte tedavi ediliyor. İnme Merkezi Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, inmenin, beyin damarlarının aniden tıkanması, pıhtı ya da damarların çatlaması sonucu beyin fonksiyonlarının durmasına bağlı felç, baş dönmesi, göz kararması, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetlerle kendini gösteren, acil beyin hastalığı olduğunu söyledi.

'ÖN BELİRTİLER GÖZDEN KAÇIRILMAMALI'

Türkiye'de yılda 200 bin dolayında insanın inme geçirdiğini, bunların yaklaşık 40 bininin yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Arlıer, şu ifadelere yer verdi:

"Yani inmeyi koronavirüsle karşılaştırdığımızda 3 kat daha fazla ölüm oranına sahip ve riskli bir hastalık. İnmenin yüzde 85'i beyin damarlarının tıkanmasına, yüzde 15'i de beyin damarlarının kanamasına bağlıdır. Beyin çapraz fonksiyon gördüğü için eğer beynin sağ tarafında bir damar tıkanıklığı ya da kanama varsa hastada sol tarafta uyuşukluk, tutmama, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, görememe gibi şikayetlerle kendini gösterir. İnme ön belirtisi dediğimiz bir durum var. Bu durumda hastalarda aniden görememe, bir tarafında uyuşma, kuvvetsizlik, dengesizlik, çift görme gibi belirtilerle atak geçirip, beyinde geçici bir hasara neden olur. Bunlar gözden kaçarsa arkasından çok daha büyük bir felçle karşımıza çıkabilir. Özellikle ileri yaş hastalığı. Erkeklerde risk biraz daha fazla."

İLK 6 SAATTE MUCİZEVİ TEDAVİ

Şu an Türkiye'de yaklaşık 500 bin civarında felçli insan olduğunu, bunun 350 bininin yatağa bağımlı yaşamını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Arlıer, inmenin aslında tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: