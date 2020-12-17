Buğulu gözlüğü ile COVID-19 mücadelesinin simgelerinden olan sağlık çalışanı, yılın fotoğraflarında seçim yaptı

Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde çektiği, "Koronavirüsle zorlu mücadele" adlı fotoğrafındaki buğulu gözlüğüyle dikkati çeken sağlık çalışanı Ali Altuntaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi.

Altuntaş, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hasta ile iletişim", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Ali Altuntaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" arasında yer alan karenin, hastanede görevli olduğu intaniye servisinde, Kovid-19 hastasının yanından çıktığı sırada çekildiğini söyledi.

"İnsanlarımızın dikkat etmelerini istiyoruz"

Salgının başladığı günden beri yoğun çalıştıklarını anlatan Altuntaş, AA foto muhabiri Coşkun'un kendisinden fotoğrafını çekmek için izin istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"O gün de her zaman olduğu gibi servisimiz yoğundu. Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durumu yansıtan bir fotoğraf ortaya çıkmış. Çekilen fotoğrafın AA'nın seçkisine girdiğini arkadaşlarım haber verdi. Oy veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ailem şaşırdı, oğlum, 'Baba bu sen değilsin' dedi. Fotoğrafı büyütünce gözümden anladı. Hastanemiz adına da hayırlı olur inşallah. Sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor, Allah kolaylık versin. Günümüz yoğun ve zor geçiyor, servislerimiz dolu. İnsanlarımızın dikkat etmelerini istiyoruz. Önlemimizi alıyoruz; koruyucu elbise, eldiven, çift katlı maske ve gözlüğümüzü takarak hastaların yanına giriyoruz. Arkadaşlarımdan Kovid-19'a yakalanan oldu. Görevimiz bu, uzun süre takıldığında gözlük buğulanıyor. Nefes almamız da zorlanıyor, sıkıntı oluyor bazen."

Oy verirken duygulandı

Oy verdiği "İşitme engelli hasta ile iletişim" başlıklı fotoğraf ile buğulanmış gözlüklü fotoğrafını bir süre inceleyen ve duygulandığı görülen Altuntaş, "Yoğun bakımdaki arkadaşların işi çok zor. O yüzden bu kare beni çok etkiledi. Kendi sağlığını hiçe sayarak çalışıyorlar. Duygulanmamak elde değil. İnsanlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymasını isterim." diye konuştu.