Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Toplantı 24.12.2020 tarihinde saat 17:00’da gerçekleştirilecek. Basın açıklaması ise saat 19:00’da yapılacak.