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Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi
Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi
23 Aralık 2020 15:39 -
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Toplantı 24.12.2020 tarihinde saat 17:00’da gerçekleştirilecek. Basın açıklaması ise saat 19:00’da yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu erteleme

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