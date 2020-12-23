Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi

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23 Aralık 2020 15:39
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Toplantı 24.12.2020 tarihinde saat 17:00’da gerçekleştirilecek. Basın açıklaması ise saat 19:00’da yapılacak.
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