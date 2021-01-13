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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, aşının ikinci dozunu yaptırdı
Çin aşısı 3. faz uygulaması için gönüllü olan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşının ikinci dozunu da yaptırdı
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, aşının ikinci dozunu yaptırdı
13 Ocak 2021 14:35 - İHA
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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşının ilk dozunu Aralık Ayı’nda vurulmuştu. İki haftalık takibin ardından Dr. Yavuzyılmaz, ikinci doz için yeniden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.

Ateşi ve tansiyonu ölçüldükten sonra ikinci doz uygulanan Dr. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Covid-19 aşı çalışması gönüllüsü olarak ikinci doz aşımızı olduk. Çok şükür hiç bir yan etki yaşamadık. Şimdi en kısa sürede sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı aşılayarak bu illetten kurtulmayı diliyoruz.” 

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