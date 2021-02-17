Bursa İl Sağlık Müdürü: Vaka sayıları henüz bizi memnun edebilecek düzeyde değil

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki vaka sayısını değerlendirdi. Kentteki vaka sayılarında önceki aylara göre büyük düşüş yaşandığını dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Fakat gerek yarıyıl tatilinin etkisi gerekse sosyal hareketliliğin artması nedeniyle vaka sayılarımız bir süredir aynı oranda seyrediyor. Sayın bakanımızın da paylaştığı tabloda, Bursada bir haftalık vaka sayısının ortalama 100 bin kişide 34.87 olduğu görüldü. Her ne kadar ortalamanın altında bir sayıda olsak da bu sayı henüz bizi memnun edebilecek düzeyde değil”

“KAPALI ORTAMDA BULAŞ RİSKİ ARTIYOR”

Vaka sayılarının yatay seyirde izlemesinin birçok sebebi olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “İçinde bulunduğumuz kış aylarında kapalı ortamlar, bulaşın daha da etkin bir şekilde yayılmasına sebebiyet verdi. Bunun yanında insanların hafta sonu yasakları konusunda gevşemeler göstermesi, yarıyıl tatilinin etkisi ile genç nüfusun hafta içinde sosyal hayatta daha fazla hareketlilik göstermesi ve şehirlerarası dolaşımın artması vaka sayılarının daha da düşmesinin önüne geçiyor” dedi.

“AŞILAMA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Bursa’da aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Aşılamada kademeli olarak 65 yaşa kadar gelindi. Sağlık çalışanlarımızın ikinci doz aşılamaları sürüyor. Aşılama işlemleri toplumun geneline yayılmadığı için asla rehavete kapılmamalıyız” ifadelerini kullandı.