Bursa'da radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş COVID-19'dan hayatını kaybetti

Hastane başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Dr. Yavuz Durmuş'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.