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Bursa'da radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş COVID-19'dan hayatını kaybetti
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş (52), yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeni ile hayatını kaybetti
Bursa'da radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş COVID-19'dan hayatını kaybetti
28 Aralık 2020 13:26 - AA
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Hastane başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Dr. Yavuz Durmuş'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

yogun bakim kovid-19 dr yavuz durmus

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4
1) RADYOLOG (Uzman Doktor)
28.12.2020 13:35:03
Allah rahmet eylesin..
Mekanı cennet olsun Abimin ; geride kalanlarına sabırlar dilerim..
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