Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
California'da 12 yaş ve üstü çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.
California'da 12 yaş ve üstü çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
04 Ekim 2021 08:35 - AA Mücahit Oktay
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'de ilk defa California eyaletinde, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) tam onay alınır alınmaz, Kovid-19 aşısı 12 yaş ve üstü tüm çocuklar için zorunlu hale getirileceği açıklandı.

Vali Gavin Newsom, San Francisco'daki bir okulda yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun ocak 2022 itibarıyla aşılanmaya başlanacağını, anaokulundan 6'ncı sınıfa kadar olan çocukların da yeni bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade etti.

Vali, Kovid-19 salgınını kontrol altına alma çabası çerçevesinde aldıkları kararlar hakkında "Hedefimize ulaşmak için hala zorlu bir mücadele gerekiyor." dedi.

ABD'de, sadece 16 yaş ve üstü bireylere Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için FDA'dan tam onay alınmış durumdayken mayıs ayında bu yana 12-15 yaş arası çocukların aşılanması için de acil kullanım izni mevcut.

Ülkedeki 5-11 yaş arası çocukların aşılanabilmesi içinse kasım ayında bir acil kullanım izninin çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Anahtar Kelimeler:

california 12 yas ustu asi zorunlulugu ogrenci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.