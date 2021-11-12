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Çalışma, kanser hastalarının COVID-19 aşılarını güvenle alabileceğini gösteriyor
Journal of Clinical Oncology'de dün yayınlanan bir araştırma , COVID-19 aşılarının kanser tedavisi gören kişilerde güvenli olduğunu ve orta derecede bozulmuş bağışıklık tepkileri ürettiğini gösteriyor.
Çalışma, kanser hastalarının COVID-19 aşılarını güvenle alabileceğini gösteriyor
12 Kasım 2021 16:26 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Çalışma, 1.638 sağlıklı kontrolle karşılaştırılan Massachusetts General Hospital'daki 762 aktif onkoloji hastasını araştırdı. Hastalar şu anda kemoterapi, kemik iliği nakli, kortikosteroidler ve radyasyon dahil olmak üzere kanser tedavileri alıyordu. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan üç aşı da çalışmaya dahil edildi.

mRNA aşıları, kanser hastalarında Johnson & Johnson adenovirüs bazlı aşıdan daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardı. Ancak yazarlar, aşı tipinden bağımsız olarak, kanser hastalarında antikor titreleri ve nötralizasyonun kantitatif olarak daha düşük olduğunu söyledi. 

Çalışmaya dahil edilen 32 kanser hastası da üçüncü doz aşı almıştı. 32 çalışma deneğinden 30'unda, araştırmacılar antikor titrelerinde artış kaydetti (geometrik ortalama konsantrasyon, ek dozdan önce 1.05, sonra 3.17). CDC, artık kanser hastaları da dahil olmak üzere tüm bağışıklığı baskılanmış aşı alıcılarının bir destek dozu almasını öneriyor.

Kontrollere kıyasla çalışma deneklerinde yan etkiler daha kötü değildi.
 

Anahtar Kelimeler:

onkoloji kanser mrna asilari bagisiklik tepkisi arastirma

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