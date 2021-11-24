Cambridge Üniversitesi'nden araştırma: Maske yoksa sosyal mesafenin önemi kalmıyor

Cambridge Üniversitesi’nde bilgisayar modellemesiyle yapılan bir araştırma corona virüsüne karşı uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları öksürük ile damlacıkların ne kadar uzağa ilerleyebildiğini ve hastalığı yayma potansiyeline sahip olduğunu incelerken maske kullanımı ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Bilim insanları 2 metre mesafe bırakılması kuralının açık havada da olsa maske takılmadığı sürece işe yaramadığını tespit etti. Uzmanlar, maske takılmasının yaygınlaşması gerektiğini söylerken, kapalı alanların iyi havalandırılması gerektiğini hatırlattı.

“Açık alanda da maske takılmalı”

Bilim insanları ayrıca Birleşik Krallık’ta kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu olduğunu fakat açık alanlarda böyle bir kuralın uygulanmadığını hatırlatarak açık alanlarda da maske takılmasının teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Bilim insanlarının araştırması Physics of Fluids isimli dergide yayınlandı. Araştırmayı yürüten Dr. Shrey Trivedi, araştırma sırasında çok farklı sonuçlar elde ettiklerini ve öksürüklerin farklı olmasından dolayı farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini aktardı. Sıvı mekaniği alanında uzman olan Profesör Epaminondas Mastorakos ise, “İnsanların iş yerlerinde, sınıflarında ve mağazalarda maske takmasını tavsiiye ediyoruz. Virüs halen aramızda ve kendinizi virüse maruz bırakmanın mantıklı bir yanı yok” dedi.