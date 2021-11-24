Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cambridge Üniversitesi'nden araştırma: Maske yoksa sosyal mesafenin önemi kalmıyor
Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları maske kullanımı ile ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi.
Cambridge Üniversitesi'nden araştırma: Maske yoksa sosyal mesafenin önemi kalmıyor
24 Kasım 2021 10:10 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Cambridge Üniversitesi’nde bilgisayar modellemesiyle yapılan bir araştırma corona virüsüne karşı uygulanan sosyal mesafe ve maske önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları öksürük ile damlacıkların ne kadar uzağa ilerleyebildiğini ve hastalığı yayma potansiyeline sahip olduğunu incelerken maske kullanımı ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Bilim insanları 2 metre mesafe bırakılması kuralının açık havada da olsa maske takılmadığı sürece işe yaramadığını tespit etti. Uzmanlar, maske takılmasının yaygınlaşması gerektiğini söylerken, kapalı alanların iyi havalandırılması gerektiğini hatırlattı.

“Açık alanda da maske takılmalı”

Bilim insanları ayrıca Birleşik Krallık’ta kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu olduğunu fakat açık alanlarda böyle bir kuralın uygulanmadığını hatırlatarak açık alanlarda da maske takılmasının teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Bilim insanlarının araştırması Physics of Fluids isimli dergide yayınlandı. Araştırmayı yürüten Dr. Shrey Trivedi, araştırma sırasında çok farklı sonuçlar elde ettiklerini ve öksürüklerin farklı olmasından dolayı farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini aktardı. Sıvı mekaniği alanında uzman olan Profesör Epaminondas Mastorakos ise, “İnsanların iş yerlerinde, sınıflarında ve mağazalarda maske takmasını tavsiiye ediyoruz. Virüs halen aramızda ve kendinizi virüse maruz bırakmanın mantıklı bir yanı yok” dedi.

Anahtar Kelimeler:

cambridge universitesi maske sosyal mesafe coronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.