CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi COVID-19'a yakalanmış olabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından kan testlerinden derlenen verilerde, ülke nüfusunun yüzde 43’üne denk gelen yaklaşık 140 milyon kişinin salgına yakalandığı tahmininde bulunuldu.

Raporda söz konusu tahminlerin, ocakta toplanan yaklaşık 72 bin kan testinde ortaya çıkan enfeksiyondan kaynaklı antikor sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Kovid-19 verilerini toplayan John Hopkins Üniversitesine göre, ABD’de şu ana kadar 79 milyondan fazla kişi virüse yakalandı.

CDC, her iki haftada bir, kontroller veya diğer tıbbi tedaviler gibi Kovid-19'la doğrudan ilgili olmayan nedenlerle ülke çapındaki ticari laboratuvarlar tarafından analiz edilen onbinlerce kan testi verilerini topluyor.