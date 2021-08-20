CDC: Aşıların etkisi zaman içinde ve Delta varyantı karşısında azalıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının şiddetli enfeksiyonlara, hastaneye yatışa ve ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığını savunmaya devam etse de CDC Direktörü Rochelle Walensky'ye göre ABD'de "aşının etkisinin zaman içinde ve Delta varyantı karşısında azaldığına dair endişe verici kanıtlar" ortaya çıkıyor.

18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği sanal toplantıda CDC Direktörü, "Şiddetli enfeksiyonlara, hastaneye yatışa ve ölüme karşı şu anda gördüğümüz güçlü korumanın önümüzdeki aylarda, özellikle de yüksek risk altında olanlar veya daha erken aşılanmışlar arasında azalacağından endişeliyiz" dedi.

Beyaz Saray yetkililerinin aktardığı son bilgiler, federal sağlık yetkililerinin 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere iki dozluk Pfizer ve Moderna aşılarının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü bir "destekleyici" doz hakkı tanıma tavsiyesine uyuyor.

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy, "Genel olarak aşıların amacı bizi hastaneden uzak tutmaktır" dedi.

Fakat daha bulaşıcı Delta varyantı geniş çapta yayılırken enfeksiyonların arttığı mevcut gidişat devam ederse "muhtemelen hastaneye yatışlarda ve ölümlerde önemli bir artış göreceğiz" dedi.

Virüsün bulaşma yoluyla çoğalıp mutasyona uğradığı, daha bulaşıcı ve daha baskın Delta varyantının yayılması ve aşılanmamış kişiler arasında artan şiddetli hastalık oranları ABD genelinde sağlık sistemleri üzerinde çok fazla baskı yaratırken kamu sağlığı yetkilileri de halkı hastanelerden uzak tutmak için en iyi savunma yöntemi olarak aşılama çabalarını artırdı.

ABD, İsrail ve Birleşik Krallık'ta yapılan yeni araştırmalar, hafif, orta ve şiddetli enfeksiyonlara karşı aşının tesirinde kısmi bir düşüş yaşandığını gösterse de bu düşüşün bağışıklık seviyesinin düşmesinden mi, kısıtlamalar gevşetilirken ve maske takmak gibi sağlık kurallarına daha az uyulurken bulaşmalarda artış yaşanmasından mı, Delta varyantının baskınlığından mı yoksa bu üç faktörün tamamından mı kaynaklandığı belli değil.

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci'ye göre, Kovid-19'a karşı aşılanan kişilerde antikorlar zamanla azaldıkça aşının da daha yüksek düzeylerdeki tesiri kayboluyor. Delta varyantına karşı daha güçlü bir koruma sağlamak için "destekleyici" bir dozdan elde edilecek daha yüksek seviyede antikor koruması gerekebilir.

Yetkililer, bu destekleyici dozların sigorta veya göçmenlik statüsünden bağımsız olarak tüm Amerikalılar için ücretsiz olmaya devam edeceğini söyledi.

Sağlık yetkilileri, 18 yaşın altındaki kişilerin üçüncü doz için uygun olup olmayacağını ve tek dozluk Johnson & Johnson aşısı olan Amerikalıların başka bir doza ihtiyaç duyup duymayacağını değerlendirecek.

Üçüncü doz dağıtımına öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi izin vermeli. Bir CDC danışma komitesi de kanıtları inceleyecek ve önerilerde bulunacak.