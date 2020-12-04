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CDC Direktörü: Önümüzdeki 3 ay ABD halk sağlığı tarihindeki en zor günler olacak
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının ABD halk sağlığı tarihindeki "en zor dönem" olacağı konusunda uyarıda bulundu
CDC Direktörü: Önümüzdeki 3 ay ABD halk sağlığı tarihindeki en zor günler olacak
04 Aralık 2020 10:34 - AA
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ABD Ticaret Odasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bir etkinliğe katılan Redfield, ABD'deki salgına ilişkin karamsar bir değerlendirme yaptı.

Redfield, ülke genelindeki hastanelerin yüzde 90'ının salgın açısından kırmızı bölge olarak nitelendirilen vakaların yoğun olduğu bölgelerde yer aldığını ve yatak kapasitesinin hastalar için yeterli olmayacağını vurguladı.

"Açıkçası sağlık sistemini ayakta tutabilmek noktasında kritik bir zamandan geçiyoruz." diyen Redfield, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok zor geçecek. Sağlık sistemimiz üzerinde oluşturacağı ciddi baskı nedeniyle bu dönemin, ülkenin halk sağlığı tarihindeki en zor zamanları olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hasta sayısındaki hızlı artışa dikkati çeken Redfield, ABD'deki sağlık sisteminin bu yükü kaldıramayacağından endişe ettiğini dile getirdi.

Ölü sayısındaki ciddi artışa da işaret eden CDC Direktörü, "Şubat ayına geldiğimizde ABD'de virüsten dolayı ölü sayısının maalesef 450 bini bulabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda olan ABD'de güncel rakamlara göre ölü sayısı 280 bine yaklaştı, vaka sayısı ise 14 milyonun üzerinde seyrediyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 abd ticaret odasi

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