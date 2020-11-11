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CDC güncelledi: Maskeler hem takan kişiyi hem de çevresindekileri koruyor
CDC yeni güncellediği açıklamasında, maskelerin yalnızca çevreyi değil takan kişiyi de koruduğunu öne sürdü
CDC güncelledi: Maskeler hem takan kişiyi hem de çevresindekileri koruyor
11 Kasım 2020 12:18 -
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Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), yeni kılavuzunda kumaş maskelerin kullanıcı tarafından solunan virüs parçacıklarını bloke etmek için kaynak işlevi gördüğünü ve başkalarının ilettiği bulaşıcı damlacıkları bloke ederek kişisel koruma için filtreleme sağladığını söyledi.

Yeni kılavuz, maskelerin çeşitli durumlarda virüsü bulaştırma veya yakalama riskini yüzde 70’ten fazla azalttığını gösteren Temmuz 2020’de yayınlanmış bir çalışmadan alıntı yapıyor. Bu çalışma, karşılıklı maske kullanımının, enfekte olmuş iki saç stilistinin virüsü müşterilerine bulaştırmasını önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

CDC ayrıca, bazı kumaş maskelerin damlacıkları engellemede neredeyse cerrahi maskeler kadar etkili olduğunu söyledi. “Daha yüksek iplik sayılarına sahip çok sayıda kumaş katmanı, daha düşük iplik sayılarına sahip tek kat kumaşlara kıyasla üstün performans gösterdi ve bazı durumlarda 1 mikrondan daha küçük ince parçacıkların neredeyse yüzde 50’sini filtreledi.”

CDC, evrensel maske takma politikalarının benimsenmesi ve özellikle sosyal mesafe, el hijyeni ve yeterli havalandırma gibi diğer ilaç dışı müdahalelerin bir bütün halinde uygulanmasının virüsün yayılımını kontrol altına almada son derece önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak CDC, maske takma kuralının yaygın görüldüğü ülkelerde daha az enfeksiyon ve ölüm oranı gözlemlediklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

cdc maske koronavirus

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