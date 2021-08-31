CDC: Kovid-19 aşılarının ağır hastalığı önlemede etkinliği azalmadı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Covid-19 aşılarının genel etkinliği aşılanan Amerikanlar arasında henüz çok fazla düşmedi. ABD’de aşı çalışmaları 2020’nin Aralık ayında, yani sekiz ay önce başladı.

ABD, Eylül sonunda üçüncü dozları kullanıma sunacak

CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, üçüncü doz corona virüs aşı ihtiyacını tartışmak için toplandı. Ancak,Beyaz Saray, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve CDC'nin aksi halde karar vermesine rağmen, Eylül sonunda üçüncü doz aşı uygulamasını başlatacağını duyurdu.

Hastaneye yatışa karşı koruma oranı yüzde 75-95

CDC'den Dr. Sara Oliver, aşıların hala güçlü koruma sağladığını gösterdi. Oliver, küresel verilere atıfta bulunarak, "Delta varyantının ortaya çıkmasından bu yana aşıların enfeksiyona karşı koruyuculuğu yüzde 39 ve yüzde 84 arasında değişti. Hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ediyor” dedi.

Delta varyantı enfeksiyona karşı koruyuculuğu düşürmüş olabilir

Bununla birlikte, "Tüm aşılar hastaneye yatmayı ve ağır hastalıkları önlemede etkili olmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda enfeksiyon ve hafif hastalıkları önlemede daha az etkili olabilirler” diyen Oliver, Delta varyantının bu durumda etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Oliver, huzurevi sakinleri arasında aşı etkinliğinin ilk başta yüzde 75'ten yüzde 50'nin biraz üzerine düştüğünü açıkladı. En yüksek düşüşlerin Aralık ve Ocak aylarında aşıların kullanıma sunulmasından sonra aşılanan ilk kişiler olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Oliver, CDC’nin, ABD pazarı için aşı üreten üç şirketin Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson takviye dozlarının etkilerini değerlendirdiğini açıkladı.

Oliver, "Buradaki en önemli soru, Covid-19 aşılarının takviye dozlarının, Covid-19 insidansını, hastaneye yatış ve/veya ölüm oranını azaltıp azaltmayacağı. Elimizdeki veriler, iki doz aşı uygulamasının hala şiddetli hastalığa karşı yüksek oranda koruma sağladığını gösteriyor” dedi.

Öte yandan CDC ve FDA, bu ayın başlarında bağışıklığı baskılanmış kişilerde üçüncü doz aşılarının kullanımını onayladı. Beyaz Saray, ek dozların daha geniş çapta sunulması için baskı yaparken, CDC ve FDA şirketlerden daha fazla bilgi bekliyor.

İsrail'den gelen veriler incelendi

Ancak, hükümet yetkilileri, ABD'nin yanı sıra İsrail'den gelen verilere de baktıklarını ve pandemideki herhangi bir değişikliğin önüne geçmek istediklerini söyledi.

İsrail, en az beş ay önce aşılanmış olan 12 yaş ve üstü herkese bir destekleyici sunmaya başladı. İsrail'deki araştırmacılar, üçüncü doz aşı olmayı seçen kişilerin, daha bulaşıcı Delta varyantı ülke genelinde süpürülmesine rağmen, enfekte olma riskinin çok daha düşük olduğunu bildirdi.