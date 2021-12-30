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CDC: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un Omicron varyantında ölüm riskinin ve hastaneye yatışların Delta'ya göre "nispeten düşük" seyrettiğini açıkladı.
CDC: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
30 Aralık 2021 08:48 - AA Mücahit Oktay
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CDC Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19'un Omicron varyantının son haftalarda hızla yayılmasına rağmen, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının Delta varyantıyla karşılaştırıldığında "nispeten düşük" kaldığını belirtti.

Son 7 günlük vaka ortalamasını paylaşan Walensky, pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 60 artarak günlük yaklaşık 240 bine, hastaneye yatışların yüzde 14 artarak 9 bine yükseldiğini söyledi.

CDC Direktörü, bununla birlikte ölüm oranlarının ise yüzde 7 düşüşle günlük ortalama 1100 civarında seyrettiğine dikkat çekti.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, Omicron'un Delta varyantına göre pozitif vaka ve hastaneye yatışlarda daha düşük bir grafik takip edeceğini belirterek, Kovid-19 aşılarının mücadele için kritik öneme sahip olacağına vurgu yaptı.

Omicron'a karşı ikinci bir takviye aşıya gerek duyulabileceğine değinen Fauci, mevcut güçlendirici aşıların ne kadar koruma sağladığıyla ilgili yeterli verinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Walensky ve Fauci, ölümler ve hastaneye yatışlarla ilgili gerçek verilerin iki hafta gecikmeli anlaşılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Anahtar Kelimeler:

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