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CDC: Üçüncü doz aşı Avrupa’da yarım milyon hayat kurtarabilir
Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı büyük bir koruma sağladığını açıkladı.
CDC: Üçüncü doz aşı Avrupa’da yarım milyon hayat kurtarabilir
27 Ocak 2022 16:47 - Sözcü
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Corona virüsü salgını için geliştirilen üçüncü doz Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Avrupa Birliği bünyesindeki  Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Ocak ayının başında yapılan üçüncü doz corona virüsü aşılarının Omicron varyantından hastaneye yatış sayılarını 500 ile 800 bin arasında azaltacağını öngördü.

AB ülkeleri ile birlikte Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’ın da dahil olduğu ülkelerden verileri bir araya getiren bilim insanları üçüncü doz aşının gelecekteki hastaneye yatış seviyelerini düşüreceğini de duyurdu.

Resmi verilere göre şu an AB’deki 450 milyon kişini yaklaşık yüzde 70’i tam aşılı ve nüfusun yarısı üç doz aşı oldu.

AB bünyesinde çalışmalarını sürdüren kurum, “Üçüncü doz aşı için daha önce aşı olan ve risk grubunun dışındakilere de onay verilmesi durumunda hastaneye yatış oranları 300.000 ile 500.000 arasında azalabilir” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

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