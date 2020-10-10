CDC: Yüz maskeleri siperliklere kıyasla çok daha koruyucu

MEDİMAGAZİN-ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin yaptığı çalışmaya göre, şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2’yi potansiyel olarak iletebilecek solunum aerosollerinin yayılımını azaltmada yüz maskeleri ve boyun tozlukları yüz siperliğine kıyasla daha koruyucu bir özellik taşıyor.

Araştırmacılar, bir öksürük aerosol simülatörü kullanarak N95 maskesi, cerrahi maske, kumaş maske ve boyun tozluklarının aerosol emisyonunu etkili bir şekilde azalttığını ancak yüz siperliğinin o kadar etkili olmadığını keşfetti. William Lindsley ve meslektaşları, yüz maskelerinin ve boyun tozluklarının öksürük aerosolleri için koruyucu bir kaplama olarak yüz siperlerine tercih edildiğini belirtti.

Daha önceki araştırmaların bazılarında ortak görüş, yüz siperliklerinin toplumdaki bulaşmayı azaltmada daha etkili olabileceği çünkü daha rahat oldukları ve halk tarafından daha çok benimsenebileceği idi. Fakat bu çalışmalar az sayıdadır ve söz konusu önermeye ilişkin nicel veriler ise eksiktir.

Bulgulara göre, N95 maskeler çevreye yayılan toplam öksürük aerosollerinin yüzde 99’unu durdurdu. Öte yandan, bir cerrahi maskede bu oran yüzde 59 iken kumaş yüz maskesinde ise yüzde 51’di. Boyunluk tek kat olarak giyildiğinde aerosollerin yüzde 47’sini, çift kat olarak giyildiğinde ise yüzde 60’ını bloke etti. Yüz siperliği ise öksürük aerosollerinin yalnızca yüzde 2’sinin atmosfere yayılmasını engelledi.

Ekip, bu çalışmayla, SARS-CoV-2’nin toplumda yayılmasını azaltmak için bir halk sağlığı önlemi olarak solunum aerosollerinin çevreye yayılmasını engellemede yüz siperliği ve diğer maskeler arasında belirgin bir farklılık olduğunu ortaya koymayı amaçladı.