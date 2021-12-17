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CDC'den Johnson and Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, Johnson and Johnson aşısı yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna aşılarının yaptırılmasını tavsiye etti.
CDC'den Johnson and Johnson aşısı yerine Pfizer-BioNTech veya Moderna tavsiyesi
17 Aralık 2021 09:08 - AA Mücahit Oktay
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CDC bünyesinde gerçekleştirilen bilim danışma kurulu toplantısında nadir de olsa kan pıhtılaşmasına yol açabilen Johnson & Johnson aşısının yerine Pfizer-BionNTech veya Moderna aşılarının yapılmasının daha uygun olacağı belirtildi.

CDC danışmanları, Johnson & Johnson aşılarının pıhtılaşma sorununun ülkede 9 kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, diğer iki aşının böyle bir risk taşımadığını ve daha etkili göründüğünü kaydetti.

CDC'den Dr. Isaac See, daha önce yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısı yaptıran kadın ve erkeklerde 54 kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü, ikisi erkek olmak üzere 9 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğini, diğer iki ölümün ise aynı sebepten olduğu konusunda şüphelenildiği bilgisini vermişti.

CDC'nin direktörü Rochelle Walensky'nin, "alışılmadık bir hareket" olduğu kaydedilen tavsiye kararının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Aşıların bir yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Johnson & Johnson aşısı olan yaklaşık 16 milyon kişi de dahil 200 milyondan fazla ABD'li tam aşılanmış kabul ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

cdc johnson and johnson moderna pfizer-bionntech asi

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