CDC'den şok iddia: ABD’de vaka sayısı sekiz kat daha fazla olabilir

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgının 61 milyon vakayı geçtiği şu günlerde ABD’nin en yetkili kurumundan ABD’deki vaka sayısıyla ilgili açıklama geldi.

NEREDEYSE DÖRT VAKADAN BİRİ ABD’DE

13 milyonluk vaka sayısıyla neredeyse dünyada ortaya çıkan her dört vakadan birinin gerçekleştiği ABD’de Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Eylül ayı itibariyle ABD’de vaka sayılarının açıklanandan sekiz kat daha fazla olabileceğini açıkladı.

Yapılan çalışmaya göre, Eylül ayının sonu itibarıyla yaklaşık 7 milyon 300 bin vaka açıklanan ABD’de gerçek rakamın 53 milyon olabileceği belirtildi. Günümüzde artarak devam eden vaka sayıları göz önüne alındığında bu rakamın ürkütücü boyutlara ulaşabileceği açıklandı.

Günümüz itibariyle yaklaşık 270 bin kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ABD ile ilgili CDC raporunda, 53 milyon kişinin corona virüsten etkilendiği, 45 milyonun enfekte olduğu, 2,4 milyon kişinin ise hastanede tedavi gördüğü tahmini yer alıyor.

HAZİRANDA 10 KAT DAHA FAZLA OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

CDC’nin tahminlerine göre, virüsün başladığı tarihten itibaren artarak devam eden vakalarla ilgili CDC Direktörü Dr. Robert Redfield Haziran ayında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 kat daha fazla Covid-19 vakası olduğunu tahmin etmişti.

HER HAFTA VAKA REKORU KIRILIYOR

CDC verileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen corona virüs vakalarının sayısının Ekim ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. 18 Ekim'den bu yana haftalık ortalama vaka rekorları açıklanan ABD’de bu hafta günde ortalama 171 binden fazla vaka açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, ABD’de Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Amerikalıların Şükran Günü'nde ailelerini görmek için seyahat etmek yerine Şükran Günü’nü evde kutlamaları gerektiğini önermişti. Ayrıca CDC, corona virüsünün yayılmasını önlemek için maske takma, sosyal izolasyon ve sık el yıkama gibi ihtiyati tedbirlerin alınmasını sık sık tavsiye ediyor.