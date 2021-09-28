CDC'den uyarı: Hastaneler aşılanmamış insanlarla dolup taşıyor

CDC Direktörü Rochelle Walensky, ABD’nin bazı bölgelerinde hastane yataklarının tükenmekte olduğunu söyledi: “Bu, artık kimin solunum cihazı alacağı, kimin yoğun bakım yatağı alacağı hakkında tartıştığımız anlamına geliyor. Bunlar kolay tartışmalar değil ve sağlık sistemimizin olmasını istediğimiz bir nokta değil.”

Walensky, trafik kazaları veya kalp krizi nedeniyle gelecek kişilerin gerekli bakımı alamayabileceğinden endişeli olduğunu da belirtti.

“Hastaneler aşılanmamış insanlarla dolup taşıyor"

18-24 Eylül tarihleri arasında ABD hastaneleri, CDC verilerine göre günlük ortalama yaklaşık 9.000 coronavirüsü hastasını kabul etti. Bu sayı, yedi günlük ortalamanın 16.489’da zirve yaptığı ocak ayının başından çok daha düşük olsa da Walensky, hastanelerin coronavirüsüne karşı aşılanmamış hastalarla dolup taştığı konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde de Kaiser Health News, Montana’daki bir hastanede çok fazla aşılanmamış COVID-19 hastası olduğunu ve hastane kapasitesinin yüzde 160 olduğunu, hastaları tedavi etmek için de koridorların bile dolduğunu bildirdi.

Eylül ayının başlarında da Idaho’daki bir hastane, çok az hastane yatağı olduğu için bazı COVID-19 hastalarını konferans odalarına yerleştirmek zorunda kalabileceğini söylemişti.

11 kat daha fazla ölüm riskli taşıyorlar

Bu ayın başlarında yapılan bir CDC araştırması, aşılanmamış kişilerin COVID-19’dan ölme olasılıklarının 11 kat daha fazla olduğunu ileri sürmüştü. ABD’deki yetişkinlerin üçte ikisine iki doz coronavirüsü aşısı yapıldı, ancak CDC verilerine göre yüzde 23’ü henüz ilk dozunu alamadı.

Başkan Joe Biden ise Amerikalıları aşı olmaya çağırırken 100’den fazla çalışanı olan şirketlerde aşıları veya haftalık testleri zorunlu kılmayı planladığını duyurdu.