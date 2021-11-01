Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CDC'den yeni araştırma: Covid-19 aşıları, doğal bağışıklıktan 5 kat güçlü koruma sağlıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19'a karşı aşıyla üretilen antikorların, doğal enfeksiyon ile elde edilenden 5,49 kat daha güçlü olduğunu açıkladı. Uzmanlar, doğal bağışıklık çabası içinde olan insanları hastaneye yatış ve ölüm riski konusunda uyararak aşılamanın önemine dikkat çekti.
CDC'den yeni araştırma: Covid-19 aşıları, doğal bağışıklıktan 5 kat güçlü koruma sağlıyor
01 Kasım 2021 16:32 - ntv.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, aşıların Covid-19’a karşı doğal bağışıklıktan çok daha güçlü bir koruma sağladığını gösterdi.

Araştırmacılar, ülke genelindeki yaklaşık 200 hastaneden gelen verileri analiz etti. Ardından Covid-19 aşılarının, önceki Covid-19  enfeksiyonundan daha iyi koruma sağladığı sonucuna vardı. 

5,49 kat daha fazla

CDC raporu, daha önce Covid-19 enfeksiyonu olan aşılanmamış yetişkinlerin, daha önce belgelenmiş bir enfeksiyonu olmayan tam olarak aşılanmış bireylere göre yeniden enfekte olma olasılığının 5,49 kat daha fazla olduğunu buldu.

Doktorlar, bu çalışmanın sadece Covid-19 ile hastalanarak bağışıklık kazanmak isteyen insanlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Doğal bağışıklık kazanma çabasının hastaneye yatış veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan California eyaleti Marin ilçesi halk sağlığı şefi Dr. Matt Willis, aşı ile korunan kişilerin daha az hastalandığını ve ciddi hastalıklara yakalanma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu söyledi. Halihazırda Covid-19 ile enfekte olmuş aşılanmamış kişilerde antikorların miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin zor olduğuna dikkat çekti. 

"Moderna, Pfizer/BioNtech'ten daha faydalı oldu"

Bununla birlikte, CDC çalışmasının sonuçları, belirli yaş gruplarındaki insanların belirli aşılardan daha yüksek fayda sağladığını da gösterdi. 

Araştırmada, "Bu çalışmada, Moderna alıcıları için aşısız enfeksiyona kıyasla aşılamanın yararı, Pfizer/BioNTech aşısından daha yüksekti” denildi.

CDC, aynı zamanda 65 yaş üstü kişiler için aşı faydalarının da 18 ile 64 yaş arasındaki aşılı bireylere göre "daha yüksek bir eğilim gösterdiğini"  açıkladı.

Ancak, her iki yaş grubunda da daha önce enfekte olmuş aşılanmamış kişiler için yeniden enfeksiyon olasılığı çok daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler:

cdc dogal enfeksiyon covid-19 asilari dogal bagisiklik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.