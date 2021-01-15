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CHP Genel Başkanı, Sağlık Bakanı'nın aşı çağrısına yanıt verdi: 'Aşı olacağız'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün akşam arayan Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olma çağrısında bulunduğunu belirterek, "Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. Bugün yarın olacak." dedi
CHP Genel Başkanı, Sağlık Bakanı'nın aşı çağrısına yanıt verdi: 'Aşı olacağız'
15 Ocak 2021 11:14 - AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aşıyla ilgili bir kaygım yok. Sonuçta ben hekim değilim. Hekimler diyorlar ki 'bu aşıyı olmak gerekiyor.' Mademki çok sık liyakatten söz ediyorum ben, bu işin uzmanı doktorlar, doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa gidip aşı olacağız. Bütün vatandaşlarımın da aşı olmasını isterim."  

Kılıçdaroğlu, Best FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaptığı hatırlatılarak, ne zaman aşı olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedi. Ben de aşı olacağım." 

Planlamayı ne zamana yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak." ifadesini kullandı. 

"Kameralar olacak mı?" denmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bence kameraya çok fazla gerek yok, zaten aşı olacağız." açıklamasında bulundu. 

Toplumda aşıya karşı bir tedirginlik oluştuğu belirtilerek, şüphesi olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aşıyla ilgili bir kaygım yok. Sonuçta ben hekim değilim. Hekimler diyorlar ki 'bu aşıyı olmak gerekiyor.' Madem ki çok sık liyakatten söz ediyorum ben, bu işin uzmanı doktorlar, doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa gidip aşı olacağız. Bütün vatandaşlarımın da aşı olmasını isterim. Çünkü herhangi bir riske karşı alınacak en iyi önlem aşı ve dolayısıyla da aşı olmak gerekiyor."

Toplumda başta aşı konusu olmak üzere siyasilere karşı bir güvensizlik oluştuğu belirtilerek, bunun nedeni sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Güvensizliğin temel nedeni belli bir konuda açıklama yapması gereken kişinin kamuoyu önüne çıkması gerekirken, o kişinin değil de siyasetçinin kamuoyunun önüne çıkmış olması."

Anahtar Kelimeler:

chp genel baskani kemal kilicdaroglu saglik bakani fahrettin koca covid-19 asisi

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