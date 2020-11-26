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CHP'li Ünsal, Bilim Kurulu'nu istifaya çağırdı: Kararları siyaset veriyor
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin istifa etmesi gerektiğini, kararları siyasetin verdiğini savundu.
CHP'li Ünsal, Bilim Kurulu'nu istifaya çağırdı: Kararları siyaset veriyor
26 Kasım 2020 16:29 - AA
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Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Mezarlıklar Müdürlüğü verilerine göre, şehirde Mart ve Nisan aylarında 1 önceki yılın aynı dönemine göre defnedilenlerin sayısının 400 fazla olduğunu söyledi.

Ankara'da temmuzda 2 bin 789, ağustosta 3 bin 341, eylül ayında 4 bin 69, ekimde 3 bin 716 kişinin defnedildiğini dile getiren Ünsal, iktidarın milleti kandırdığını ileri sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25 Kasım'da verileri açıklarken vaka sayısını da açıklamak zorunda kaldığını ve durumun vahametinin ortaya çıktığını savunan Ünsal, verilere göre Türkiye'nin dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti.

300 milyon nüfuslu ABD'nin birinci, 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'ın ikinci sırada yer aldığını belirten Ünsal, şunları kaydetti: 

"83 milyon nüfuslu Türkiye pandemide üçüncü sırada. Avrupa'daysa herkesi solladık. Bir tek solladığımız alan sağlıkta vaka sayısı. Açıklanan sayı 28 bin 351."

Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını eleştiren Ünsal, sözlerine ekledi:

"Bilim Kurulu istifa etmeli, hekimlik onurunu yerle bir ettiler. Kararları siyaset veriyor. Ülkemizde yaşananların tek sorumlusu iktidar. Siyasi iktidardan kurtulmadıkça bu ülke de kurtulamaz, vatandaşları da refaha eremez." 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca bilim kurulu istifa etmeli

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