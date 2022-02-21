Çift aşılılarda en sık görülen COVID semptomları belli oldu!

Corona virüs ile mücadele kapsamında aşılama son sürat devam ederken, Norveç’te aşılı kişilerin yeniden enfekte olması üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, iki doz aşılı kişilerde görülen semptomlar açıklanırken, en sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.

Ülkede Omicron varyantı olan kişilerin tespit edildiği bir partideki 111 kişide yapılan araştırmada, dokuz Omicron semptomumun çift doz aşılı kişilerde görüldüğü aktarılırken, kişilerin yüzde 89’unun iki doz aşı olduğu bildirildi.

Tam aşılı kişilerde görülen corona virüs semptomlar nelerdir?

Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'da yayımlanan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, parti müdavimleri tarafından tam olarak aşılanmış sekiz temel semptomun yaşandığı iddia edildi.

İşte o semptomlar:

Öksürük

Burun akması

Tükenmişlik

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Ateş

Hapşırma

Omicron'un iki erken belirtisi nelerdir?

Uzmanlar ayrıca, pozitif bir testten önce bile ortaya çıkabilen iki Omicron belirtisi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, bunların yorgunluk ve baş dönmesi/bayılma olduğu vurgulandı.

Omicron'u Güney Afrika'da ilk kez tanımlayan Dr. Angelique Coetzee, daha önce yorgunluğun varyantın ana semptomlarından biri olduğundan bahsetmişti.