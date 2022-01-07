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Cildinizde bu belirtiler varsa dikkat! COVID testi yaptırmalısınız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, "'Omicron' varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntüleri meydana geliyor" dedi.
Cildinizde bu belirtiler varsa dikkat! COVID testi yaptırmalısınız

Prof. Dr. Pelin Kartal

07 Ocak 2022 11:15 - DHA Nursima ÖZONUR- Kaan ULU
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Covid-19'da genç ve çocuklarda pek bulgu olmuyordu. Burada bir farklılık var. Deri tutulumu daha farklı ve yüzde 20 oranında görülüyor. Deri bulguları özellikle kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Bunlar da daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor. Yine deride kabarık, hafif yanma ile karakterize kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Bunlar da ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülmekte" diye konuştu. 

'Deri döküntüsü varsa test yaptırılmalı'

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. O yüzden bir haberci niteliği haline gelebiliyor. Bulaş bu varyantta çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptırmamız açısından da bizi uyarmakta bu durum. Tedavi sonrasında da bu bulguların hemen geçmediği raporlanmış. Bizim de bu bulgulara dikkat ederek hastalara böyle yaklaşmamız gerekmekte. O yüzden deri bulguları bize bir haberci olarak karşımıza çıkabileceği için bu bulguları gördüğümüzde hemen teste gitmemiz önemli. Deri bulguları hemen geçmiyor. Bazen tedavi sonrasında bile bir süre devam ediyor ama mutlaka kalıcı bir hasar bırakmadan geçiyor" dedi. 

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti deri semptomlari deri dokuntuleri dermatoloji

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