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Çin, Almanya'dan 100 milyon doz COVID-19 aşısı temin edecek
Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical ile BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz COVID-19 aşısı temin edecek
16 Aralık 2020 14:01 - AA
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Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, Mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin’de 2'nci aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

shanghai fosun pharmaceutical prof dr ugur sahin biontech kovid-19 cin

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