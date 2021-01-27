Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlandı
CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Alınan bilgiye göre, aşılananlar arasında placebo yapılan gönüllüler, deneye katılma sırasına göre yeniden çağrılarak aşılanacak
Çin aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlandı
27 Ocak 2021 12:09 - Cumhuriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylenirken, gerçek aşı olmayanlara ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak. 

Ancak Faz-3 çalışmaları sonucunda aşının sağladığı koruyuculuk oranı henüz bilinmiyor. 

ÇALIŞMALAR 14 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

KORUYUCULUK ORANI İLK OLARAK ARALIK AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz."

Aşının koruyuculuğu için Türkiye'de 91,25. oranı verilirken, Endonezya'da yüzde 65,3; Brezilya'daki Butantan Enstitüsü sonuçlarına göre yüzde 50,4. oranları verilmişti. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asisi coronavac faz-3

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.