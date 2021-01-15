Uygulama hayata geçtiği takdirde AB'nin onayladığı Covid-19 aşılarından birini olmuş olan kişiler AB içerisinde serbestçe dolaşabilecek ve AB dışından gelen kişiler de aynı şekilde sınırda sorun yaşamayacak.

İlk olarak Yunan lider Kyriakos Miçotakis tarafından ortaya atılan bu öneri konusunda ciddi soru işaretleri bulunmaya devam ediyor.

AB vatandaşları arasında aşı olanlar ve olmayanlar gibi iki kategori oluşması ve bir kategoridekilerin AB'nin sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanamayacak olmasının öngörülemeyen sıkıntılar çıkarabileceği tahmin ediliyor.

Ülkesinin ekonomisi ağırlıklı olarak turizm gelirlerine dayanan Yunan Başbakan Miçotakis, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup yazarak bu girişiminin desteklenmesini istedi. Aşı pasaportu uygulamasının insanları aşı olmaya teşvik edeceğini de ileri süren Miçotakis mektubunda, aşının seyahat için ön koşul olmayacağını ama aşı olmuş olanların en azından hiçbir sıkıntı ile karşılaşmayacaklarından emin olacaklarını ifade etti.

Liderler bunun yazı sıra görüşmede var olan aşıların bağışıklık kazandırmanın yanı sıra kapılmış enfeksiyonları bastırıp bastırmadığı konusunu da masaya yatıracak.

Çin aşısı olan Türk vatandaşları AB'ye seyahat edebilecek mi?

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı henüz Endonezya, Türkiye ve Brezilya gibi birkaç ülke dışında onay almış değil.

euronews Türkçe'nin Avrupa Birliği tarafından onaylanmamış Çin aşısı olan Türk vatandaşlarının seyahat ve vize işlemlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, hangi aşıyı alacaklarına ülkelerin karar vereceğini söyledi. Spinant, onay almamış aşıların durumuna ilişkin AB içinde kapsamlı bir tartışmanın henüz yapılmadığını da söyledi. Dana Spinant, şunları söyledi:

"Vatandaşlarını korumak için hangi aşıyı seçeceği Türkiye'nin kendi kararı elbette. AB ile aynı aşıları kullanmak zorunda değiller. Şu aşamada bahsettiğiniz kategoriye düşen aşıları olanların durumuna ilişkin görüşme ve tartışma henüz gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla aşı pasaportu önerisinin kendisi gibi bu nokta da şimdilik netleşmedi."

Konunun AB seviyesinde olduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) seviyesinde de gündemde olduğunu belirten Spinant, dünyada ülkelerin karşılıklı olarak yapılan aşıları tanımaları konusunun tartışılmaya devam etmekte olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü meseleye nasıl yaklaşıyor?

Konu üzerinde DSÖ acil durum komitesi iki hafta içerisinde Covid-19'un yeni mutasyonlu versiyonlarına ilişkin büyük bir toplantı gerçekleştirecek.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise 'aşı pasaportu' uygulamalarının hedeflenen amaca ulaşacağı noktasında şüphe içinde olduğunu belirterek şunları söyledi: