Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin aşısında şeffaflık arayışı: Bilim insanları Sinovac yetkililerinden resmi açıklama bekliyor
Bilim insanları Çin merkezli Sinovac'ın Covid-19 aşısıyla ilgili çıkan ilk sonuçlarının parça parça aktarılması ve beklenen test sonuçlarının geciktirilmesinin CoronoVac aşına olan güveni sarsılabileceğini belirtiyor
Çin aşısında şeffaflık arayışı: Bilim insanları Sinovac yetkililerinden resmi açıklama bekliyor
28 Aralık 2020 20:39 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Henüz faz 3 klinik testleri tamamlanmayan aşı ile ilgili Türkiye'de yayımlan bir araştırmada tedavinin yüzde 91,25 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Ancak aynı gün Brezilya'da CoronaVac aşısının yüzde 50-90 oranında etkili olduğunu gösteren bir başka araştırma yayımlandı.

'Aşı sonuçları ülkeye göre farklı olabilir'

Reuters'e konuşan uzmanlar test protokolleri, veri boyutu ve popülasyon farklılığından dolayı aynı aşının farklı sonuçlar verebileceğinin altını çizerken, bugüne kadar CoronaVac için yayınlanan sonuçların bazı karışıklıklara sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Brezilya'da 13 bin kişi üzerinde denenen aşının sonuçlarının açıklanması, Sinovac'ın talebi üzerine üç kez ertelenmişti.

'Türkiye'nin ön raporu yeterli değil'

Türkiye'de bin 322 gönüllü ile yapılan testlerde, ikinci dozun uygulanmasından 14 gün sonra 29 kişinin enfekte olduğu tespit edildi. Aslında yetkililer test sonuçlarını açıklamak için hasta sayısının 40'a ulaşmasını bekliyordu. Ancak acil kullanım izninin çıkması için testlerin ara değerlendirmesi yayımlandı.

Endonezya'da ise durum daha da karışıktı.

Devlete bağlı olan Bio Farma ilk başta aşının etkinliğinin yüzde 97 oranında etkili olduğunu açıkladı, daha sonra önleme oranının henüz belirlenemediği ve verilerin tamamının beklenmesi gerektiğini açıkladı.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Uluslararası Aşı Enstitüsü Başkanı Jerome Kim şu değerlendirmeyi yaptı: 

 "Eğer güven vermek istiyorsanız, Pfizer ve Moderna'nın yaptığı gibi ilk paylaştığınız verilerin sağlam olması gerekiyor. Bu konuda AstaZeneca aynı şekilde başarılı olamadı." 

Türkiye'de yapılan testlerle ilgili Kim, "Sadece 29 koronavirüs vakasına dayanarak Sinovac aşısının ne kadar etkili olduğunu belirlemek zor. Verilerin daha sağlam olması için daha fazla gönüllüye ve daha fazla enfekte olmuş hastaya ihtiyacımız var" dedi.

Jerome Kim Sinovac'ın aşısı hakkında ise şöyle söyledi:

"İlk çıkan farklı sonuçlarla gelen bilgilere göre Sinovac'tan aynı etkiyi görmemek normal ama ocak ayında yapacakları son sonum belki daha dikkat ilgi çekici olabilir."

'Çin'in şeffaf bir şekilde verileri açıklaması gerekiyor'

Queensland'ın Griffith Üniversitesinde epidemiyolog olan Dicky Budiman, geçmişte ortaya çıkan sorunlardan dolayı Çin'in özellikle aşı konusundaki "en büyük probleminin şeffaflık olduğunu" vurguladı.

Budiman, "Dolayısıyla, Çin'in dünyaya aşılarının kalitesini göstermesi çok önemli. Bu da, elbette bilimsel makaleler aracılığıyla dünyaya açıklamaları gereken bir şey." ifadesini kullandı.

Sinovac yetkilerinden henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü, ülkedeki aşı geliştiricilerinin, "bilimsel ilkelere ve düzenleyici gerekliliklere bağlı kalarak" ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Çin'de Sinopharm, CanSino Biologics ve Çin Bilimler Akademisi'nden dört aşı faz 3 etabında.

Anahtar Kelimeler:

coronavac cin acil kullanim covid-19 asisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.