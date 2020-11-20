Çin aşısında yeni gelişme: Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Türkiye'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, toplum gönüllülerine yapılacak aşı çalışmasının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi. Prof. Dr. Çelen, aşı gönüllüsü vatandaşları kendi merkezlerine davet ederek, aşılama işlemini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

COVİD-19 GEÇİRMEMİŞ 18-59 YAŞ ARALIĞINDAKİ KİŞİLER GÖNÜLLÜ OLABİLECEK

Toplum gönüllülerine yapılacak aşı için gönüllü olmak isteyenlerin 18-59 yaş aralığında olması ve daha önce Covid-19 geçirmemiş olması gerektiğini açıklayan Çelen, belli bir kotalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemizde yürütülen ve Çin aşısı olarak adlandırılan aşının Diyarbakır ayağını biz Dicle Üniversitesi'nde yürütüyoruz. Sağlık gönüllülerinde bugüne kadar 90'ıncı hastayı gönüllüye almış olduk. Pazartesi itibariyle de artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız ve burada faz 3 çalışmasının toplum gönüllüleri üzerindeki etkilerini de önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız. Burada belli bir kotamız var. Türkiye'de 14 merkez bu çalışmanın içerisinde ve belli bir sayı miktarımız var. Bundan dolayı bizler farklı kanallar aracılığıyla topluma ulaşıp, aşı gönüllüsü olmak isteyenleri davet ediyoruz. 18-59 yaş arası olması gerekiyor, herhangi bir komorbiditesi olmaması, daha önce Covid-19 geçirmemiş olması, antikor oluşturmamış olması ve okuryazar olması lazım. Çünkü sonuçta bu bir faz çalışmasıdır ve bir sözleşme imzalanıyor. Bu konuda çok büyük bir beklenti vardı. Mevcut alacağımız hasta sayısı da sınırlı olduğu için biz vatandaşlarımıza mümkün mertebe ulaşıp, kendilerini belli bir randevu sistemiyle davet edeceğiz."

AŞI, ARALIK AYINDA TOPLUM AŞILAMASINA GEÇİLMESİ NOKTASINDADIR

Çin aşısının Aralık ayında toplum aşılamasına geçilmesi noktasına gelindiğinin altını çizen Prof. Çelen, toplum gönüllülerinde antikor ve PCR testleri negatif olan kişilere önce bir doz, iki hafta sonra da ikinci doz aşının yapılacağını aktararak, şunları kaydetti: