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Çin aşısının farklı ülkelerde farklı etkinlik göstermesi nasıl açıklanıyor?
Çinli Sinovac firmasının piyasaya sunduğu CoronaVac aşısı dolaşıma çıktı, ancak aşı analizi yapan ülkelerin açıkladığı etkinlik oranları birbirinden farklı. Peki bu durumun sebebi nedir? Virolog Semih Tareen, bu sorunun yanıtını verdi. Tareen, ülekelerarasındaki farkın aşılanan gönüllü sayısı ile vaka tanımından kaynaklı olduğunu açıkladı
Çin aşısının farklı ülkelerde farklı etkinlik göstermesi nasıl açıklanıyor?
13 Ocak 2021 11:45 -
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Virolog Semih Tareen, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Çinli aşı üreticisi Sinovac’ın CoronaVac aşısının ülkelerde açıklanan farklı etkinlik oranları hakkında açıklama yaptı. Tareen, açıklanan verilerin Sinovac tarafından değil, ülkelerin beyanı olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerarası farkın sebebi gönüllü sayısı ve COVID-19 vaka tanımı arasındaki farklar. Türkiye’de toplam 1322 gönüllüde 29 COVID-19 vakası, Brezilya’da 9252 gönüllüde 252 COVID-19 vakası açıklandı.”

Tareen, Brezilya’da COVID-19 vaka semptomlarının dört grupta incelendiğini ifade ederek, yoğun bakım gerektiren ve hastanelik olan vaka grubunda aşının yüzde 100 etkin olduğunu; hafif semptomlu grubun dahil edilmesiyle etkinlik oranının yüzde 78’e düştüğünü kaydetti. Fareen, şöyle devam etti:

“Çok hafif semptomlu grup da yukarıdaki üç gruba eklenince aşının dört gruptaki etkinliği yüzde 50,38 olarak sunuldu (Dört grupta 252 COVID-19 vakasının 167’si plasebo grubunda, 85’i aşı grubunda).”

Brezilya rakamları değiştirmedi

Virolog Tareen, Brezilya’nın etkinlik rakamlarını değiştirmediğini söyledi ve “Önceden açıkladığı yüzde 78 rakamını “primary endpoint” olarak değil, sadece belli bir grup için açıkladı. Bu grup da yukarıda bahsettiğim grup 1 ve 2.” ifadelerine yer verdi.

Tareen: “Sinovac aşısının ciddi semptomlu vakaları azaltması iyi”

Çin aşısı CoronaVac’ın COVID-19’da ciddi semptom yaşayan hastalarda etkin olmasının iyi bir durum olduğunu bildiren Tareen, şöyle devam etti:

“Bu değerlerin istatisiği çok önemli. İstatistiksel verileri anlamak için CI95 (güvence aralığına) bakmalıyız. Mesela üç grup ortalamasındaki yüzde 78 etkinlik değerinde CI95 değeri: yüzde 46-90 arasında. Bu ne demek? Daha çok verilere ihtiyacımız var, ama yine de sonuçlar olumlu demek.

Sinovac bir an önce bütün verilerin toplam analizini sunmalı. Sinovac bunu yapacağını ve bu yüzden beklediklerini açıklamıştı. Biz de sabırsızca sonuçları bekliyoruz.”

 

Anahtar Kelimeler:

sinovac coronavac brezilya covid-19

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