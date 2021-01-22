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Çin aşısının ikinci parti transferi gelecek hafta
COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan kitlesel aşılama sürüyor. Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 120 bininin üzerinde doz CoronaVac aşısı uygulandı. Dünyada ise bu sayı 53.8 milyon dozu geçti
Çin aşısının ikinci parti transferi gelecek hafta
22 Ocak 2021 11:14 - Milliyet Aykut Yılmaz
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Aşılama çalışmaları sürerken diğer yandan da ikinci partide Çin’den gelecek aşılar bekleniyor. Aşıların gelecek hafta itibariyle Türkiye’ye gelmesi beklenirken, 25 Ocak tarihine işaret ediliyor.

Yeni parti ile Türkiye’nin uygulama imkânına kavuştuğu aşı dozu sayısı da 10 milyonu bulacak. Bilim Kurulu’nun ikinci partide yaşanacak olası bir aksaklığa karşı ilk partide ikinci doz için 1.5 milyon dozun ayrılması yönündeki kararında değişiklik olmadığı, ay sonunda ikinci parti aşının gelmesi halinde ikinci doz için ayrılan, kontrolü yapılan 1.5 milyon doz aşının aşılamada devreye girebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’nun son toplantısının ardından yaptığı açıklama doğrultusunda dün 85 yaş üzerindekiler için aşılama uygulaması başladı. Bu kapsamda sağlık ekipleri, 85 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek ilk doz aşıları yapmaya başladı.

Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerininin aşılanmasına da start verildi. Türk Eczacıları Birliği tarafından bakanlığa iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurt dışından İlaç Temin Birimi personeli, eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirildi. Bu gruptakilerin 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırılabilecekleri bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

asi ikinci parti covid-19 cin koronavirus

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