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Çin aşısının yüzde 97 koruma sağladığına ilişkin haberlere yönelik Bio Farma'dan açıklama geldi: Henüz sonuç elde edilmedi
Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı Sinovac'ın klinik deneylerinden ilk sonuçlar Endonezya'dan geldi. Faz 3 deneylerinin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'da devlet ilaç kurumu Bio Farma tarafından yapılan açıklamada erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi. Ancak Bio Farma daha sonra bu açıklamasını değiştirerek, aşının etkinlik oranına ilişkin henüz bir sonuç elde edilemediğini açıkladı
Çin aşısının yüzde 97 koruma sağladığına ilişkin haberlere yönelik Bio Farma'dan açıklama geldi: Henüz sonuç elde edilmedi
08 Aralık 2020 17:19 - Habertürk
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Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac'ın deneyleriyle ilgili ilk sonuç deneylerin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'dan geldi.

Endonezya devletine bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığını açıkladı.

Sinovac aşısının Endonezya'daki klinik deneylerine 1.600 kişi katılmıştı. Bio Farma sözcüsü, bu 1.600 kişiden kaçının aşı çalışmaları sırasında enfekte olduğunu açıklamadı. Sözcü ayrıca sonuçların Faz 3 aşamasına ait olup olmadığına ilişkin de bilgi vermedi.

Sözcü, aşının Endonezya'da acil kullanım onayını Ocak ayının sonunda almasını beklediklerini belirtti.

Pekin merkezli Sinovac’ın sözcüsü ellerinde aşıya dair etkinlik verisi bulunmadığını, etkinlik verisinin Brezilya deneylerinden beklendiğini belirtti.

Sinovac'ın açıklamasının ardından Bio Farma da açıklamasını değiştirerek henüz etkinlik seviyesini belirleyecek sonuçlara ulaşılamadığını duyurdu.

Sinovac aşısının Faz 3 deneylerinin yapıldığı ülkelerden biri olan Brezilya'da ise sonuçların 15 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Sinovac'ın Faz 3 deneyleri aralarında Endonezya, Brezilya ve Türkiye'nin de olduğu bir grup ülkede yapılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin tarafından üretilen Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini açıklamıştı.

Çinli Sinovac'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının etkinliği yüzde 97 olarak açıklandı

25-26 ARALIK'TA YAPILABİLECEK

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin gelecek hafta ve aylarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarını kullanıma sokacağını belirterek DSÖ'nün hazırladığı rehbere uyularak ilk başta en çok ihtiyacı olanların aşılanması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan Covid-19 aşısının ilk uygulamasının, testler için en az 14 güne ihtiyaç olduğundan 25-26 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi.

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