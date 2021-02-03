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Çin, COVAX kapsamında gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek
Çin, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı sağlamayı planladığını açıkladı
Çin, COVAX kapsamında gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek
03 Şubat 2021 13:57 - AA
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelerdeki COVID-19 aşı açığının kapatılması yönündeki talebini karşılayacağını ve gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz COVID-19 aşısı sağlayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şu değerlendirmeyi de yaptı:

"İmkan sahibi uluslararası toplumun harekete geçmesini, somut eylem yoluyla COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) ve Dünya Sağlık Örgütünün çalışmasını desteklemesini, gelişmekte olan ülkelerin aşıları zamanında elde etmesine yardımda bulunmasını ve uluslararası toplumun yakın tarihte salgını yenmesine katkı sunmasını ümit ediyoruz."

Çin, halihazırda gelişmekte olan ülkelere COVID-19 aşılarından büyük miktarlarda gönderdi. DSÖ'nün Çin aşılarının acil kullanımını onaylamak için yürüttüğü değerlendirme süreci devam ediyor.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, COVID-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

Anahtar Kelimeler:

covax covid-19 asilari cin 10 milyon doz

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