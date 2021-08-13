Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik araştırma çağrılarını reddetti

Global Times'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşü, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir inceleme yapılması yönündeki çağrılarını reddederek, virüsün kaynağını bulma konusunda "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları tercih ettiklerini bildirdi.

DSÖ ve Çin ortak raporunun sonuçları ve tavsiyelerinin uluslararası toplum ve bilim camiası tarafından kabul edildiğini belirten Ma, "Gelecekteki küresel izlenebilirlik çalışmaları, yeni bir rapora başlamak yerine yalnızca bu rapora dayanarak gerçekleştirilmelidir ve gerçekleştirilebilir." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un kökenlerini araştıracak yeni bir ekip kurdu