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Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik araştırma çağrılarını reddetti
Çin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetti.
Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik araştırma çağrılarını reddetti
13 Ağustos 2021 16:38 - AA Emel Öz
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Global Times'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşü, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir inceleme yapılması yönündeki çağrılarını reddederek, virüsün kaynağını bulma konusunda "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları tercih ettiklerini bildirdi.

DSÖ ve Çin ortak raporunun sonuçları ve tavsiyelerinin uluslararası toplum ve bilim camiası tarafından kabul edildiğini belirten Ma, "Gelecekteki küresel izlenebilirlik çalışmaları, yeni bir rapora başlamak yerine yalnızca bu rapora dayanarak gerçekleştirilmelidir ve gerçekleştirilebilir." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un kökenlerini araştıracak yeni bir ekip kurdu

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