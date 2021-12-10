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Çin, ilk COVID-19 tedavisine onay verdi
Covid-19 için 2 antikorun bileşiminin kullanılmasına Çin'den onay geldi. Üretilecek tedavi yöntemi, dünya geneline yeni yayılmaya başlayan Omicron varyantına karşı da test ediliyor.
Çin, ilk COVID-19 tedavisine onay verdi
10 Aralık 2021 10:06 - AA
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Çin, yerli bir şirketin geliştirdiği antikor bileşiminin yeni tip Covid-19 tedavisini onayladı.

Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Brii Bionsciences şirketinin geliştirdiği, Covid-19'u etkisiz kılan 2 antikorun bileşiminin ağır hastalık riski bulunan yetişkinlerde kullanılmasına onay verdi.

Tedavinin 12-17 yaşlarındaki hastalarda kullanılması ise şartlı kabul edildi.

Brii Biosciences, dünya çapında 847 hastayla yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemede, antikor bileşiminin hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 80 azalttığının gözlendiğini açıklamıştı.

Şirket, testlerde, tedavinin Covid-19'un Alpha, Beta ve Delta varyantlarına karşı da etkili olduğunun görüldüğünü, Omicron varyantına karşı etkinliğine dair testlerin sürdüğünü bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:

cin covid-19 tedavisi onay omicron varyanti antikor

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