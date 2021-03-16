Çin, kendi üretimleri Sinovac ile aşılanan yabancı ülke vatandaşlarına vize kolaylığı sunacak

Çin, kendi ürettiği koronavirüs aşısını olan yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağını gevşettiğini açıkladı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "15 Mart 2021 tarihinden itibaren Çin ile diğer ülkeler arasında insanlar arası değişimi düzenli bir şekilde yeniden başlatmak amacıyla" "Çin'de üretilen COVID-19 aşılarıyla aşılanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sertifikası almış vize başvuru sahipleri için" kolaylıklar sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada "Çeşitli alanlarda (iş, ticaret, ziyaret gibi) çalışma ve üretime devam etmek için Çin'i ziyaret eden yabancı uyrukluların ve aile üyelerinin, vize başvurusunda bulunurken sadece Covid-19 salgını öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları gerekmektedir." denildi.

Ayrıca, şu ifadelere de yer verildi:

"Acil insani ihtiyaçlar için vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin kapsamı uygun şekilde genişletilecektir. Çin vatandaşlarının yabancı aile üyeleri veya Çin'de daimi olarak ikamet edenler, onların eşleri, ebeveynleri, çocukları, birlikte yaşadıkları yakın akrabaları (kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar ve torunlar gibi) aile birleşimi, yaşlı bakımı, akraba ziyareti, cenazelere katılım veya kritik durumdaki hastaları ziyaret etme amaçlarıyla vize başvurusunda bulunabilirler."

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'e seyahat eden yolcuların hem nükleik asit hem de IgM antikor testlerinin negatif sonuçlarını sunmaları gerekliliğinde bir değişiklik olmamıştır. Lütfen Çin'e girdikten sonra karantina ve gözlem ile ilgili resmi düzenlemelere uyunuz." denildi.

Karantina uygulaması değişmedi

Çin'in ABD, Hindistan ve Pakistan'daki büyükelçiliklerinden de benzer açıklamalar yapıldı. Çin Washington Büyükelçiliği Çin'in ürettiği koronavirüs aşılarıyla aşılanmış kişilerin vize başvurularının yeniden işleme konduğunu duyurdu. Açıklama her iki dozu da almış ya da ilk doz aşıyı vize başvurusundan en erken 14 gün önce olmuş kişileri kapsıyor. Aşılanmaya karşı Çin'e giden yabancı ülke vatandaşlarının üç haftaya kadar karantinaya girmesi gerekiyor.

Çin pandemi tedbirleri kapsamında geçen yılın Mart ayında sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatmıştı. İkameti Çin'de bulunan birçok yabancı ülke vatandaşı işlerinden ve ailelerinden ayrı kalmıştı.