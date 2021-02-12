Çin yine başardı: COVID-19 vaka sayılarını sıfıra çekti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte yalnızca 12 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği, bu vakaların tamamının da yurt dışından geldiği bildirilid. Böylece, Çin’in ana kesiminde art arda beş gündür yerel kaynaklı vaka tespit edilmedi.

Çin’in ana kesiminde 12’sinin durumu ağır olmak üzere 820 Covid-19 hastasının tedavileri sürüyor.

Bahar bayramında yaşanacak hareketlilik ve öncesinde görülen yeni vakaları kontrol altına almak için yoğun bir aşılama ve test süreci yaşayan Çin, hastalığın yayılmasını önlemek için de ciddi önlemler almıştı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini isteyen hükümet, seyahat edenlerden de Covid-19 negatif testi isteme kararı almıştı. Bu çalışmalar sonuç verdi ve Çin anakarasında 5 gündür yerli vaka yaşanmadı.



Çin Uluslararası Radyosu tarafından yayımlanan habere göre, salgının başından bu yana Çin’de toplam 89 bin 748 vaka tespit edildi ve tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 84 bin 292’ye ulaştı. Toplam can kaybı 4 bin 636’da kaldı.

Açıklamada ayrıca, 8 asemptomatik vaka daha tespit edildiği bildirildi. Toplam 487 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor. Öte yandan, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı 11 bin 715’e yükseldi.

