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Çin'de ilginç uygulama: COVID tedbirlerini ihlal edenler sokakta teşhir edildi!
Çin'in güneyindeki Jingxi şehrinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 4 kişinin polis tarafından sokaklarda dolaştırılarak teşhir edildiği bildirildi.
Çin'de ilginç uygulama: COVID tedbirlerini ihlal edenler sokakta teşhir edildi!
30 Aralık 2021 14:09 - AA İdris Sülün
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The Guardian'ın Çin devlet medyasına dayandırdığı habere göre, silahlı polislerin nezaretindeki 4 kişi Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sokaklarda gezdirilerek teşhir edildi.

Söz konusu kişiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında şehir içi ve şehir dışı seyahat yasağı olduğu halde insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Çin polisi, tehlikeli madde kıyafeti giydirilen 4 kişiyi, isim ve resimlerinin yer aldığı pankartları taşıtarak sokaklarda dolaştırdı.

Kültür devrimi sırasında yaygın olan teşhir ederek aşağılama cezası Çin'de uzun süredir yasaklanmış bir uygulama.

Konuya dair paylaşılan görüntülerin 350 milyondan fazla görüntüleme ve 30 binden fazla yorum aldığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:

cin teshir kovid-19 tedbirleri polis jingxi pankart

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