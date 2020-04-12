Çin'de Kovid-19 geçirip iyileşenler araştırıldı: Vakaların yüzde 8'inde antikor bulunamadı

Çinli bilim insanlarının iyileşen 130 Kovid-19 hastasıyla gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, virüse karşı bağışıklık geliştirenlerin oranına yönelik soru işaretleri doğurdu.

Business Insider’ın haberine göre, henüz yayımlanmamış ve hakem onayından geçmemiş çalışmada, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Kovid-19 hastalığına karşı kişilerin vücutlarının farklı düzeylerde antikor ürettiğini ortaya koydu. Kanda bulunan teşhis edilebilir düzeydeki antikorların vücudun hastalığa karşı bağışıklık geliştirdiğini gösterdiği aktarıldı.

Fakat bahsi geçen çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yüzde 8’inde fark edilebilir herhangi bir antikor oluşmadığı belirtildi.

South China Morning Post’a konuşan, çalışmayı gerçekleştiren araştırma ekibini yöneten Huang Jinghe, “Bunun sürü bağışıklığı açısından ne anlama geldiğini anlamak için dünyanın geri kalan bölgelerinden daha fazla veriye ihtiyacımız var” dedi.

Öte yandan, üretilen antikor düzeyiyle hastaların yaşının bağlantılı olduğu ifade edildi. İyileşen orta yaşlı ve yaşlı hastaların daha yüksek düzeyde antikor ürettiği belirtildi. Tespit edilebilir düzeyde antikor üretmeyen 10 hastadan 9’unun 40 yaşında ya da daha genç olduğu ifade edildi.

Antikorların virüse nasıl etki ettiğini bulmanın hem aşı geliştirilmesi hem de muhtemel sürü bağışıklığı için önemli içerikleri olacağı ifade edildi.

Şanhay’da bulunan Fudan Üniversitesi’ndeki araştırmacıların Şanhay hastanelerinde iyileşen ve “hafif” belirtiler gösteren 175 koronavirüs hastasından kan örneği aldığı belirtildi. Durumu ciddi hastalara iyileşmeleri için kan nakli yapıldığı gerekçesiyle onlardan kan örneği alınmadığı belirtildi.

Bilim insanlarının yaşları 16 ile 68 arasında değişen katılımcıları üç gruba ayırdığı ifade edildi: Yaşlı (60-85), orta-yaşlı (40-59) ve genç (15-39).

Çalışmada hastaların, hastalığın başlamasından yaklaşık 10 ile 15 gün sonra antikor ürettiği belirtildi.

Her bir hastada antikorların seviyelerini ölçen bilim insanları, iyileşen yaşlı insanların daha genç hastalardan önemli ölçüde daha fazla antikor geliştirdiğini ortaya koydu. Fakat hastaların hastanede kalma süresinin uzunluğunda herhangi bir fark olmadığı ifade edildi.

Araştırmacılar, “Sonuçlar yüksek seviyedeki antikorların yaşlı ve orta yaşlı hastaların iyileşmesinde yardımcı olabileceğini ve virüslerin temizlenmesinde kullanışlı olabileceğine işaret ediyor” dedi.

Araştırmacılar tespit edilebilir düzeyde antikor üretmeyen 10 hasta için, “T hücrelerini ve sitokinleri içeren diğer bağışıklık tepkilerinin iyileşmede etkili olmuş olabileceğini” belirtti.

T hücrelerinin bağışıklık tepkisine yardım eden bir çeşit beyaz kan hücresi olduğu ve sitokinlerin de hücrelerin enfeksiyonlarla mücadele için oluşturduğu moleküller olduğu ifade edildi. Ancak çok fazla sitokin üretilmesinin de iltihaplanmaya yol açabileceği belirtildi.

Öte yandan bilim insanları antikorların geliştiği hastalarda bunların etkisinin ne kadar süreceğine dair net bir bilginin olmadığını ifade ediyor.

Independent Türkçe, Business Insider, South China Morning