Çin'de Kovid-19 vaka sayısı yeniden sıfırlandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 22 Covid-19 vakasının tespit edildiği, vakaların tümünün yurt dışından geldiği bildirildi. Çin’in ana kesiminde toplam 645 Covid-19 hastasının tedavileri sürüyor.

Açıklamada, ayrıca 16 asemptomatik vaka daha tespit edildiği belirtilerek toplam 359 asemptomatik vakanın tıbbi gözetim altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan, Çin’in Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri ile Taiwan bölgesindeki toplam vaka sayısı 28 bin 658’e yükseldi.

Salgının başından bu yana Çin’de toplam 96 bin 457 vaka tespit edildi ve tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 91 bin 176’ya ulaştı. Toplam can kaybı 4 bin 636’da kaldı.