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Çin'de Omicron vakalarının görüldüğü Tiencin kentinde ikinci toplu test başladı
Çin ana karasında Omicron varyantı taşıyan vakaların ilk görüldüğü Tiencın kentinde, ikinci tur toplu testlerin uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Çin'de Omicron vakalarının görüldüğü Tiencin kentinde ikinci toplu test başladı
12 Ocak 2022 11:09 - AA Emre Aytekin
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Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yaptığı açıklamada, ilk tur testlerin tamamlanmasının ardından bugün ikinci tur testlere başladığını duyurdu.

Eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 14 milyon nüfuslu kentte, bugüne dek 12 milyon test yapıldığı, 7,8 milyon testin sonucunun belli olduğu belirtildi.

2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kentte, dün 24 saatte 33 vaka daha tespit edildiği, vakaların tamamının Omicron varyantı taşıdığı kaydedildi.

24 saatte 221 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte, 166'sı yurt içi kaynaklı 221 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 118'i Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 65, Şuçang'da 41 eyalet merkezi Cıngcou'da 11 yerel vaka tespit edildi.

Anyang'da vaka artışı, Tiencin'de yayılma zinciriyle bağlantılı vakalardan kaynaklandı. Şehre 28 Aralık 2021'de Tiencin'den gelen bir üniversite öğrencisinde, önceki gün Omicron varyantına rastlanmıştı.

Eyalette vakaların yoğun olduğu Suçang şehrine bağlı Yucou ve Anyang şehrine bağlı Tanying ilçelerinde karantina uygulanıyor.

Şian'da vaka sayısı tek hanelere indi

Bu arada Delta varyantı taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantinada tutulan Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da günlük vaka sayısı tek haneye kadar indi. Dün 8 vakanın tespit edildiği şehirde vaka sayısının azalması, kısıtlamaların kalkacağına dair umutları arttırdı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde de 7 yeni vaka tespit edildi.

Çin ana karasında dün ayrıca yurt dışı kaynaklı 55 vaka kaydedildi, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 104 bin 189 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 476 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Çin, COVID-19 salgının ikinci yılında 'sıfır vaka' stratejisini sürdürüyor

 

Anahtar Kelimeler:

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