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Çin'de son salgınının kaynağını bulana binlerce dolar para ödülü
Yeni bir Covid-19 salgınıyla karşı karşıya bulunan Çin'in Heihe kenti yöneticileri, son salgının kaynağını bulmaya yardımcı olabilecek ipuçlarını bildirene binlerce dolar ödül vereceklerini duyurdu.
Çin'de son salgınının kaynağını bulana binlerce dolar para ödülü
10 Kasım 2021 10:50 - tr.euronews.com
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Çin'in kuzeyinde Rusya sınırında yer alan Heihe'de yönetim 100 bin yuan (yaklaşık 15 bin 500 dolar) değerindeki ödülün amacını salgının kaynağını ve yayılma zincirini bir an önce bulmak olarak açıkladı.

Kaçakçılık, yasadışı avlanma ve sınır ötesi balıkçılık gibi faaliyetlerin derhal bildirilmesini isteyen yetkililer, internetten sipariş verenlerin de gelen ürünleri derhal sterilize ederek teste göndermelerini istedi.

Yetkililer konuyla ilgili yayımladıkları bildiride bunun salgının önlenmesi ve kontrolü için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Son salgın dalgasında milyonlarca kişi için tam kapanma getirilmiş, iç seyahatin kısıtlanması ile birçok uçak ve tren seferi iptal edilmişti.

Çin'de "Sıfır Covid-19 stratejisine" devam

Birçok ülke Covid-19 kurallarını gevşetirken "Sıfır Covid-19 Stratejisi"ne devam eden Çin, bu kapsamda sıkı sınır kontrolleri, bölgesel kapanmalar ve uzun karantina uygulamalarını sürdürdü.

Ancak yine de 40'a yakın şehirde salgının baş göstermesinin önüne geçemedi. Ülkede salı günü 43 yerel vaka görülürken, delta varyantı 20 eyalet ve bölgeye yayıldı. Son üç haftadır ülkedeki yeni Covid-19 vaka sayısı iki haneli rakamlarda seyrediyor.

Ülkenin merkezindeki Henan eyaletindeki yeni bir salgın kaynağının okul olduğunun tespit edilmesi üzerine çocukların aşılanmasına hız verildi.

Açıklanan resmi verilere göre 3-11 yaş grubundaki çocuklara 3,5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Çin'in sıkı koronavirüs stratejisi ülke liderinin başarısı olarak gösterilirken, salgının tamamen önlenememesi Çin'in aşılarının etkinliği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ülkede halihazırda koşullu onay alan beş aşı kullanılıyor. Etkinlik oranı yüzde 50 ila 82 arasında değişen bu aşılar, rakipleri Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın etkinlik oranından hayli geride kalmış durumda.

Ancak Pekin yönetimi Çin'in yaklaşımını eleştirenlere sert çıkarak sıkı önlemlerin hala hayat kurtarmak için en iyi yol olduğunun tartışmasız olduğu konusunda ısrar ediyor.

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