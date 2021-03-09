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Çin'de ülke içi seyahat için düzenlenen 'virüs pasaportu' uygulaması hayata geçiyor
Çin, ülke içi seyahatlerde 'sağlık sertifikası' uygulamaya başlıyor. Uygulamada, vatandaşların test sonuçları veya aşılanma durumları gibi bilgiler yer alacak
Çin'de ülke içi seyahat için düzenlenen 'virüs pasaportu' uygulaması hayata geçiyor
09 Mart 2021 13:20 - Sputnik
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Çin'de, ülkenin en çok kullanılan sosyal medya uygulaması WeChat üzerinden kullanılacak yeni bir uygulama, vatandaşların sağlık bilgilerinin kontrol edilebildiği bir 'dijital pasaport' işlevi görecek. 

Dün başlatılan uygulamada, ülke içinde seyahat eden vatandaşların koronavirüs test sonuçları ve aşılanma bilgileri yer alacak. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, uygulamanın 'dünyadaki ekonomik iyileşmeyi ilerletmeye ve sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırmaya yardımcı olmak için' hayata geçirildiği belirtildi. 

Programda, Çin vatandaşlarının koronavirüs durumlarını belirten ve hali hazırda kullanılmakta olan 'QR sağlık kodu' sistemi geliştirilerek insanların aşılanma durumunu da içerecek şekilde tasarlandı.

Ancak söz konusu uygulama, şu an için yalnızca Çin vatandaşlarının kullanımı için geliştirildi. Öte yandan, Çin vatandaşları uygulamada yer alan bilgilerinin çıktısını da alabilecekler. 

Uygulamayla birlikte böylece, dünyada 'koronavirüs aşı pasaportu' geliştiren ilk ülke Çin oldu. 

Çin'in yanı sıra, ABD ve İngiltere gibi ülkeler de benzer uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor.

Aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) de, insanların üye ülkelerde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 'yeşil aşı kartı' üzerinde çalışıyor. 

Anahtar Kelimeler:

wechat cin koronavirus asilanma

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