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Çin’deki havalimanında test yapılması amacıyla karantinaya alınan 14 bin kişi kaçmaya çalışırken görüntülendi
Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 1 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi zorla karantinaya alındı. Karantinaya alınan yolcular test alanından kaçmaya çalıştı
Çin’deki havalimanında test yapılması amacıyla karantinaya alınan 14 bin kişi kaçmaya çalışırken görüntülendi
23 Kasım 2020 10:00 - İHA
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Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı. Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya koronavirüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de Covid-19’a yakalandığı ve Shanghai Pudong Hastanesinde hemşire olduğu aktarıldı. Hastane, günlük ayakta tedavi ve acil servisleri askıya alırken, çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Havalimanın ardından Şangay’da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu’nda kapatıldığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:

sangay pudong uluslararasi havalimani koronavirus

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