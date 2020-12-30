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Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ilk partisi bu sabah Ankara'ya geldi
Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı
Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ilk partisi bu sabah Ankara'ya geldi
30 Aralık 2020 08:30 - AA
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Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi. 

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

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Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus kovid-19 turk hava yollari

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