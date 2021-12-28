Çin’den vatandaşlarına uyarı: Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın

Mevcut durumda küresel Kovid-19 salgını hala ciddiyetini korurken, Omicron varyantı da dünya genelinde yayılıyor. Yeni yıl ve Çin’in geleneksel Bahar Bayramı kutlamaları yaklaşıyor. Çin vatandaşlarına Çin Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklar tarafından yayınlanan güvenlik durumu ve salgın bilgilerine dikkat etmeleri tavsiye edilirken, zorunlu ve acil durumlar dışında yurt dışına çıkmamaları öneriliyor.

Bunun yanı sıra yurt dışına çıkmadan önce Çin vatandaşlarının Kovid-19 aşısının tüm dozlarını tamamlaması, seyahat bilgilerini eksiksiz olarak ilgili birimlere iletmesi ve salgını önleme politikaları hakkında bilgi edinmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun paylaştığı son verilere göre, dün itibarıyla ülkede 2 milyar 781 milyon 869 bin doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

