Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin’den vatandaşlarına uyarı: Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın
Omicron varyantı dünya genelinde yayılımını sürdürürken Çin'de vatandaşlara zorunlu ve acil durumlar dışında yurt dışına çıkmamaları tavsiye edildi.
Çin’den vatandaşlarına uyarı: Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın
28 Aralık 2021 14:40 - Çin Uluslararası Radyosu
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Mevcut durumda küresel Kovid-19 salgını hala ciddiyetini korurken, Omicron varyantı da dünya genelinde yayılıyor. Yeni yıl ve Çin’in geleneksel Bahar Bayramı kutlamaları yaklaşıyor. Çin vatandaşlarına Çin Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklar tarafından yayınlanan güvenlik durumu ve salgın bilgilerine dikkat etmeleri tavsiye edilirken, zorunlu ve acil durumlar dışında yurt dışına çıkmamaları öneriliyor.

Bunun yanı sıra yurt dışına çıkmadan önce Çin vatandaşlarının Kovid-19 aşısının tüm dozlarını tamamlaması, seyahat bilgilerini eksiksiz olarak ilgili birimlere iletmesi ve salgını önleme politikaları hakkında bilgi edinmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun paylaştığı son verilere göre, dün itibarıyla ülkede 2 milyar 781 milyon 869 bin doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
 

Anahtar Kelimeler:

cin yurt disi seyahat cin disisleri bakanligi bahar bayrami

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.